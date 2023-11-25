Смертельное ДТП: около села Красный Яр столкнулись легковой и грузовой автомобиль с полуприцепом

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25 ноября спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области проводили спасательные работы на месте дорожно-транспортного происшествия в Красноярском районе. Вызов оперативному дежурному поступил в 00.28.

На автодороге Самара-Уфа, около села Красный Яр столкнулись легковой и грузовой автомобиль с полуприцепом. В результате аварии легковой автомобиль получил значительные повреждения кузова. В салоне находились два человека.

Спасатели, используя гидравлический инструмент, извлекли пассажира и передали врачам скорой медицинской помощи. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали. Водитель погиб. В 01.45 спасательные работы на месте происшествия были окончены, сообщает ПСС по Самарской области.