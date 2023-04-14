Смертельное ДТП на трассе в Самарской области: подробности

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Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге М5 «Урал» около 05:00 час.

По предварительной информации водитель 1993 г.р., находясь за рулем автомашины «ВИС», на 998 км. автодороги М5 «Урал» допустил наезд на препятствие. После чего произошло возгорание транспортного средства. Водитель и пассажир погибли на месте происшествия. Личность пассажира устанавливается. Прибывшие сотрудники полиции оградили место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.