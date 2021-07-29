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Смертельное ДТП: лобовое столкновение в Богатовском районе

29 июля 2021 11:57
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Смертельное ДТП: лобовое столкновение в Богатовском районе

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Богатовском районе Самарской области, с участием автомобиля «Lada Priora» и самосвала «Shacman».

По предварительным данным, водитель самосвала двигался со стороны г. Отрадный в сторону с. Богатое, в пути следования допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего столкнулся с автомобилем «Lada Priora» с последующем опрокидыванием кювет. Погиб водитель автомобиля «Lada Priora», количество пострадавших уточняется. Полицейские продолжают работать на месте ДТП, устанавливают очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося. 

Теги: пострадавшие смертельное ДТП

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