Смертельное ДТП: лобовое столкновение в Богатовском районе

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В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Богатовском районе Самарской области, с участием автомобиля «Lada Priora» и самосвала «Shacman».

По предварительным данным, водитель самосвала двигался со стороны г. Отрадный в сторону с. Богатое, в пути следования допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего столкнулся с автомобилем «Lada Priora» с последующем опрокидыванием кювет. Погиб водитель автомобиля «Lada Priora», количество пострадавших уточняется. Полицейские продолжают работать на месте ДТП, устанавливают очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося.