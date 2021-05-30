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Сложился домкрат: водитель грузовика погиб ремонтируя автомобиль 

30 мая 2021 14:41
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Для извлечения тела водителя потребовалась помощь спасателей.

Трагедия произошла 29 мая в селе Подъем-Михайловка Волжского района. Рядом с кафе «Ветерок» водитель грузовика проводил работы по ремонту пневмоподушки автомобиля.

Для доступа к ремонтному узлу автомобиль необходимо было приподнять домкратом.

В процессе проведения ремонтных работ плохо закрепленный домкрат сложился и водителя зажало между рамой груженой машины и колесом. От полученных травм он погиб.

Для извлечения тела водителя потребовалась помощь спасателей.

В 18.30 к месту ЧП был направлен поисково-спасательный отряд Самарской области.

"Спасатели гидравлическим домкратом подняли автомобиль и извлекли пострадавшего.  В 20.00 спасательные работы на месте происшествия были окончены. Причина произошедшего — не соблюдение техники безопасности при проведении ремонтных работ", - сообщили в пресс-службе ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

 

Теги: грузовик ремонт сложился домкрат

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