Сложился домкрат: водитель грузовика погиб ремонтируя автомобиль 

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Трагедия произошла 29 мая в селе Подъем-Михайловка Волжского района. Рядом с кафе «Ветерок» водитель грузовика проводил работы по ремонту пневмоподушки автомобиля.

Для доступа к ремонтному узлу автомобиль необходимо было приподнять домкратом.

В процессе проведения ремонтных работ плохо закрепленный домкрат сложился и водителя зажало между рамой груженой машины и колесом. От полученных травм он погиб.

Для извлечения тела водителя потребовалась помощь спасателей.

В 18.30 к месту ЧП был направлен поисково-спасательный отряд Самарской области.

"Спасатели гидравлическим домкратом подняли автомобиль и извлекли пострадавшего. В 20.00 спасательные работы на месте происшествия были окончены. Причина произошедшего — не соблюдение техники безопасности при проведении ремонтных работ", - сообщили в пресс-службе ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО