Следователи устанавливают причины гибели 4-летнего ребенка в Октябрьском районе города Самары

Советским межрайонным следственным отделом по факту обнаружения тела ребенка 2017 года рождения без признаков жизни проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).
"20 ноября в квартире, расположенной в одном из жилых домов по улице Санфировой в Самаре, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. В ходе проверки установлено, что указанную квартиру снимала 41 летняя мать девочки . Тело ребенка обнаружили собственники жилого помещения, так как женщина перестала выходить на связь. В настоящее время устанавливается местонахождение последней", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.
Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи, а также назначен комплекс экспертиз в целях установления причин гибели ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: СУ СК СО