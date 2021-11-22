Следователи устанавливают причины гибели 4-летнего ребенка в Октябрьском районе города Самары

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Советским межрайонным следственным отделом по факту обнаружения тела ребенка 2017 года рождения без признаков жизни проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

"20 ноября в квартире, расположенной в одном из жилых домов по улице Санфировой в Самаре, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. В ходе проверки установлено, что указанную квартиру снимала 41 летняя мать девочки . Тело ребенка обнаружили собственники жилого помещения, так как женщина перестала выходить на связь. В настоящее время устанавливается местонахождение последней", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи, а также назначен комплекс экспертиз в целях установления причин гибели ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СК СО