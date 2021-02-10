Следователи разбираются в причинах гибели девочек в Самаре

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Как сообщалось ранее, днём во вторник, 9 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ЧП. Под окнами дома на улице Киевской нашли тела двух девочек-подростков.

По информации департамента образования Самары, погибшие - ученицы 6 класса одной из школ города. Они были отличницами и не состояли на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, пишет Сова-инфо.



Известно, что в тот день на занятиях в школе девочки были. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются специалисты СУ СК РФ по Самарской области. Однако пока официальных комментариев в ведомстве не дали.