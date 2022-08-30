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СКР возбудил дело из-за ребёнка в холодильнике магазина

30 августа 2022 09:10
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СКР возбудил дело из-за ребёнка в холодильнике магазина

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления в отношении несовершеннолетнего в одном из магазинов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Дело по статье «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего» возбуждено по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина.

29 августа 2022 года в Новосибирске сотрудник одного из магазинов закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика из-за того, что тот попросил убрать просроченные продукты с прилавков.

 

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