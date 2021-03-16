Скорая помощь в Самаре ехала на красный свет и попала в ДТП

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Рано утром сегодня, 16 марта, водитель автомашины Скорой помощи мужчина 1971 года рождения, двигаясь с включенными звуковыми и световыми сигналами по ул. Аврора со стороны ул. Дыбенко в сторону Гагарина на красный сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2107.

Тот следовал по ул. Печерская в направлении Революционной на разрешающий зелёный сигнал светофора. В результате пострадали 2 пассажира: фельдшер и врач скорой помощи, мужчина 1989 года рождения и женщина 2000 года рождения. Доставлены в больницу. Пациент, находившийся в карете скорой помощи не пострадал.



По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.