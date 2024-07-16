Скончался музыкальный руководитель "Ленкома" Сергей Рудницкий

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В "Ленкоме Марка Захарова" сообщили о смерти музыкального руководителя театра.

"15 июля 2024 года ушел из жизни музыкальный руководитель нашего театра, народный артист России, лауреат театральных премий, композитор, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля "Аракс" Сергей Анатольевич Рудницкий (19.04.1955 – 15.07.2024)", – сообщается в Telegram-канале "Ленкома Марка Захарова".

Сергей Рудницкий отдал "Ленкому" 50 лет творческой деятельности. Он автор музыки к таким спектаклям, как "Шут Балакирев", "Ва-Банк", "Чайка", "Варвар и еретик", "Женитьба", "Мистификация", "День опричника" и другим, пишет Смотрим.

"Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра", – отмечается в сообщении.