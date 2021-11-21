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Скончался бывший начальник областной ФСБ Владимир Татауров

21 ноября 2021 12:50
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Скончался бывший начальник областной ФСБ Владимир Татауров

Ушел из жизни экс-начальник УФСБ по Самарской области генерал-лейтенант Владимир Татауров. Он умер ночью 21 ноября на 57-м году жизни, пишет 63.ру.

— Мы были знакомы много лет, еще с 1990-х. Это был удивительно чистый и честный человек, никогда не поступавшийся принципами, профессионал высочайшего класса. Увы, болезнь не щадит никого. Вечная память Владимиру Федосеевичу! — сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Владимир Татауров возглавил областное управление ФСБ в 2015 году. А в апреле 2020 года подал в отставку и был отправлен в запас. За время его работы на посту руководителя регионального управления ФСБ в регионе прошло несколько громких процессов, связанных с коррупцией в силовых ведомствах.

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