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Скончалась девочка, пострадавшая в ДТП в Похвистневском районе

9 января 2023 12:08
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Скончалась девочка, пострадавшая в ДТП в Похвистневском районе

В воскресенье, 8 января, в 10:10 между 150 и 151 кv трассы "Самара-Бугуруслан" в Похвистневском районе произошло столкновение грузового автомобиля Hino и легкового автомобиля Lada Kalina, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Cамарской области.

На месте погибли водитель и пассажир автомобиля Lada Kalina. Несовершеннолетняя пассажирка  легкового автомобиля была доставлена в медицинское учреждение. Ее госпитализировали, но позже она скончалась.

Оперативно прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия.

В настоящий момент сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, пишет Волга Ньюс.

Теги: ДТП

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