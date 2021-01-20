СК завел дело после массового отравления школьников в Подмосковье

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Следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после массового отравления школьников в двух школах Красноармейска в Подмосковье. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления СК по Московской области.



«Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по факту массового отравления учащихся двух школ городского округа Красноармейска возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК)», — говорится в сообщении.



Ранее пресс-служба СК сообщала, что по данному инциденту проводится проверка. По предварительным данным, 19 и 20 января 91 учащийся школ и двое сотрудников столовых пожаловались на плохое самочувствие.



Следователи проводят осмотр в образовательных учреждениях, а также в организации, оказывающей услуги питания, и допрашивают должностных лиц школ. Пищевые пробы направлены в Федеральное медико-биологическое агентство для проведения исследования.





Фото: Юрий Белинский / ТАСС / РБК