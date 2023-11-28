Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение 15 регионов России

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На этой неделе жизнеобеспечение населения в 15 регионах шести федеральных округов России может быть нарушено из-за сильного штормового ветра со скоростью до 30 метров в секунду и обильных осадков. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), пишет ТАСС.

Специалисты института прогнозируют возможные сбои в системах жизнеобеспечения населения на текущей неделе, связанные с ограничением транспортного сообщения и проблемами в энергоснабжении населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и осадков, достигающих местами 25 миллиметров, как указано на сайте института, пишет Газета.

Ожидается, что подобные происшествия могут произойти в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском, Камчатском краях, Адыгее, Северной Осетии, Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Челябинской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе, а также на севере островов большой Курильской гряды.

Ранее стало известно, что в Сочи прошел мощнейший град, город заледенел.