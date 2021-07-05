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Сход селя произошел в районе поселка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга - Сочи, движение перекрыто по обеим полосам, сообщили ТАСС в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Туапсинский район, автодорога Джубга - Сочи, 65 км + 850 м, в районе поселка Гизель-Дере, сошел сель 40 м в длину, 2 м в высоту. Перекрыто обе полосы движения", - сообщили в ведомстве, уточнив, что на месте работают сотрудники УГИБДД по краю.

На месте работает спецтехника, проводится очистка проезжей части от грунта, а также работа по ликвидации последствий верхового оползня. Инспекторы ДТП просят водителей воздержаться от поездок во избежание заторов.

За сутки в Сочи выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Пляжи закрыты, купание запрещено, экскурсии отменены. Жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации. Дежурная бригада спасла человека, упавшего в реку.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС