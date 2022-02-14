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Шкуру метрового нильского крокодила изъяли самарские таможенники в аэропорту

14 февраля 2022 11:54
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Шкуру метрового нильского крокодила изъяли самарские таможенники в аэропорту

На рейсе Хургада-Самара сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара выявили предмет, схожий по внешнему виду со шкурой крокодила. 

Данная находка была обнаружена при проверке багажа пассажирки через интроскоп в «зеленом коридоре». Разрешительных документов на перемещение товара гражданка России предъявить не смогла. 

Экспертиза показала, что образец исследования представляет собой дериват нильского крокодила.  

В соответствии с российским законодательством, подобные товары ограничены к перемещению через таможенную границу ЕАЭС и подлежат обязательному таможенному декларированию.

Начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов: «В праздничные дни в международном аэропорту Курумоч пассажиропоток составил почти 13 тысяч человек. Но без нарушений, к сожалению, не обошлось. За 10 дней каникул таможенниками были пресечены: незаконный ввоз коммерческих товаров под видом товаров для личного пользования, попытка провезти незадекларированную валюту с превышением разрешенной суммы; перемещение различных видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС). 

При этом самым экзотическим и, пожалуй, первым случаем в практике работы самарских таможенников за последние годы стало выявление в багаже туриста не чучела крокодила, к которым таможенники уже успели привыкнуть, а шкуры, схожей по внешнему виду со шкурой крокодила». 

В действиях гражданки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ, а именно незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных).

Материалы дела переданы для дальнейшего рассмотрения и принятия решения в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте. 

 

  

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