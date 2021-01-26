Школьница случайно выстрелила в свою одноклассницу на уроке

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В тот момент в классе находился преподаватель.

В школе №2 села Доброе Липецкой области произошел несчастный случай. 22 января на уроке по основам безопасности жизнедеятельности 14-летняя ученица получила ранение руки. Это произошло из-за непроизвольного выстрела пневматического оружия. Выстрел случился, когда до лежавшего на парте ружья, которое было заряжено свинцовыми пулями, дотронулась одноклассница девочки. В тот момент в классе находился преподаватель.

Раненая девочка была госпитализирована в травматологическое отделение Липецкой областной детской больницы. Ей была проведена операция по извлечению пули из предплечья. В настоящее время жизни школьницы ничего не угрожает. По факту инцидента проводят проверку правоохранительные органы, пишет ПроГородСамара.