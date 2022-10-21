Сестра погибшей в ДТП под Калугой женщины подаст в суд на актрису Анну Большову

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"Да, она (сестра) была в нетрезвом состоянии, - отметила Виктория Желтова в интервью телеканалу "360". - Но почему она должна быть виновной в том, что ее сбили?".

Сестра погибшей добавила, что ДТП произошло в деревне Грачевка, где не гоняют, и "никогда никого не сбивали". Сразу возникает вопрос, "на какой скорости ехала Большова?".

Напомним, авария произошла ночью 14 октября в Калужской области. За рулем Audi, сбившей женщину-пешехода, находилась известная личность - Анна Большова. Теперь ей грозит уголовная ответственность. Что касается наказания, это может быть и лишение свободы на срок до пяти лет, и принудительные работы на срок до 4,5 года.