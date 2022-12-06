Сергиевская пенсионерка хотела "аннулировать кредит" и лишилась 3 500 000 рублей

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В Сергиевском районе пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов.

Он сообщил, что мошенники дабы завладеть деньгами оформили на неё кредит. Чтобы его аннулировать и чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит и перевести его на счет, указанной им карты, затем они вернуться обратно банку и таким образом кредит будет погашен.

Женщина оформила несколько кредитов и перевела аферисту на различные счета около 3 500 000 рублей, после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото из открытых источников