Семьям погибшей и пострадавших после стрельбы в брянской школе окажут помощь

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Семье погибшей при стрельбе в брянской гимназии № 5 девочке, а также родным раненых детей окажут всю необходимую помощь. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Богомаз подтвердил, что одна из учениц утром 7 декабря пронесла в гимназию огнестрельное оружие. Погибли двое, в том числе стрелявшая девочка. Ранены пятеро детей: у двоих легкие ранения, у троих — средней степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в детскую областную больницу.

«Вместе с правоохранительными органами выясняем обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие. Мои искренние соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей. Это невосполнимая утрата», — заявил губернатор. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на контроль оказание медпомощи пострадавшим.

После инцидента со стрельбой в брянской школе Следственный комитет (СК) РФ по Брянской области возбудил уголовное дело об убийстве (ч.2 ст. 105 УК РФ).

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что школьница пронесла в школу охотничье ружье, принадлежащее ее отцу. Оружие было спрятано в тубусе. Отца стрелявшей задержали, пишут Ведомости.