Семья с ребенком отравилась угарным газом в Самаре

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Три человека, в том числе ребенок, пострадали от отравления угарным газом в Самаре. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

- В дежурную смену поступило сообщение об отравлении угарным газом 3 человек, в том числе 1 ребенка, в квартире многоквартирного жилого дома, - сказано в сообщении.

Об отравлении информация поступила 11 апреля, в воскресенье, в 13:45. Среди отравившихся 38-летний мужчина, 32-летняя женщина и 8-летний ребенок. Все пострадавшие госпитализированы.

По предварительным данным, утечка произошла из-за неисправности вентиляционного оборудования, пишет Самара-КП.

Фото: Pixabay.com