Семилетняя девочка пострадала в ДТП в Самаре

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20 августа на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 14:30 час. в Кировском районе г. Самара. 72-летний водитель, находясь за рулем незарегистрированной в установленном порядке автомашины Toyota Corolla, двигался по ул. Чекистов в направлении ул. Кустанайская. В пути следования напротив д. № 171, осуществил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Renault Logan под управлением 35-летнего водителя. От удара автомашину Renault Logan отбросило на обочину, где произошел наезд на бетонный столб. С места происшествия в медицинское учреждение доставлена 7-летняя девочка-пассажир автомобиля Renault Logan, ей назначено амбулаторное лечение. Водитель автомашины Toyota Corolla госпитализирован.