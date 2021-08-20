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Семеро детей госпитализированы в Тольятти после посещения бассейна

20 августа 2021 15:35
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По предварительным данным, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом.

19 августа в Тольятти были госпитализированы 7 детей в возрасте от 7 до 14 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья после посещения бассейна на праздновании дня рождения одного из пострадавших.

По предварительным данным, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом.

В настоящее время состояние здоровья детей расценивается как удовлетворительное.

По данному факту следственным отделом Тольятти проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления.

Прокуратурой Автозаводского района города Тольятти организованна проверка соблюдения требований законодательства должностными лицами оздоровительного комплекса при оказании услуг. 

 

Фото:  СУ СК СО

Теги: бассейн дети отравление Тольятти

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