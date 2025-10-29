Сегодня ночью в Шенталинском районе произошло ДТП с пострадавшим

156

Сегодня, 29 октября, в 00 часов 30 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что на 24 километре автодороги «Урал» -Челно-Вершины - Шентала произошло дорожно-транспортное происшествие.

Оперативно к месту вызова были направлены дежурный караул части, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошел съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля Лада Гранта.

К сожалению, пострадал водитель автомобиля, госпитализирован.

В ходе аварийно-спасательных работ проведены следующие мероприятия: оценка обстановки, отключение аккумуляторной батареи, сбор информации.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"