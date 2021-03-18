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Сардину иваси могут перестать ловить?

18 марта 2021 13:34
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Сардину иваси могут перестать ловить?

В Росрыболовстве заявили об отсутствии причин для подорожания сардин.

Крупные рыбодобытчики могут отказаться от вылова сардины иваси, самой дешевой в России рыбы. Этот бизнес может в следующем году стать нерентабельным для них из-за расходов на растаможку купленных за рубежом судов, пишет РБК.

О рисках «крупномасштабных сбоев» в промысле сардины иваси и «значительном» увеличении из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции предупредили дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко», входящие в группу «Сигма Марин Технолоджи».

Объективных причин для сокращения добычи сардины иваси нет, сообщили журналистам в Росрыболовстве. По словам представителя ведомства, на организацию зимне-весенней путины новые требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов не повлияют, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займет другой, пишет РБК.

К тому же рыбопромышленники, имеющие «незаходные» суда, были осведомлены о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу и имели достаточно времени для подготовки, отметили в Росрыболовстве.


Фото pixabay.com

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