Саперы Росгвардии обезвредили артиллерийские снаряды в Самарской области

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В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение об обнаружении в лесополосе на территории Сызранского района, предметов похожих на артиллерийские снаряды.

На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН «Орлан» (г. Тольятти). По прибытии специалисты осмотрели найденные предметы и идентифицировали их как шесть артиллерийских снарядов различного калибра.

Учитывая то, что боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии и представляли опасность для окружающих, взрывотехники ОМОН Росгвардии, соблюдая все меры предосторожности, уничтожили их на месте обнаружения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО