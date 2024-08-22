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Саперы Росгвардии обезвредили артиллерийские снаряды в Самарской области

22 августа 2024 10:53
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Специалисты осмотрели найденные предметы и идентифицировали их как шесть артиллерийских снарядов различного калибра. 

В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение об обнаружении в лесополосе на территории Сызранского района, предметов похожих на артиллерийские снаряды. 

На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН «Орлан» (г. Тольятти). По прибытии специалисты осмотрели найденные предметы и идентифицировали их как шесть артиллерийских снарядов различного калибра. 

Учитывая то, что боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии  и представляли опасность для окружающих, взрывотехники ОМОН Росгвардии, соблюдая все меры предосторожности, уничтожили их на месте обнаружения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

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