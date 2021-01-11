Самосвал протаранил колонну военных автобусов на Новорижском шоссе

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Самосвал врезался в колонну автобусов Минобороны РФ на Новорижском шоссе, в результате ДТП пострадали не менее восьми человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе храма Александра Невского в Подмосковье грузовик врезался в колонну автобусов, принадлежащую Минобороны РФ. В результате пострадали не менее восьми человек. Пять автобусов получили повреждения. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи", - сказал собеседник агентства. Также сообщается, что четыре человека погибли.

"Общее число пострадавших 10. Четверо из них погибли, восемь получили травмы. Трое находятся в очень тяжелом состоянии", - сказал источник. По предварительным данным, погибшие и пострадавшие - военнослужащие.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС, архив