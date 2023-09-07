Самолет Самара – Екатеринбург не вылетел из-за отказа противоаварийной системы

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Пассажиры авиакомпании Utair рейса Самара — Екатеринбург 6 сентября не смогли вовремя попасть к месту назначения из-за серьезной технической неисправности.

Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Авиалайнер должен был отправиться в полет в 14:10 по местному времени. Однако спустя четыре минуты после предполагаемого времени начала путешествия поступил сигнал – не работает система TCAS. Она отвечает за предотвращение столкновений самолетов в воздухе.

На тот момент воздушное судно уже находилось на взлетно-посадочной полосе на исполнительном старте. Его пришлось вернуть на стоянку до устранения поломки.

В результате рейс пришлось задержать почти на полтора часа. По информации сайта аэропорта «Курумоч», самолет улетел в тот же день, но лишь в 15:29, пишет Обоз.инфо.