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Самолет не смог с первого раза приземлиться в аэропорту из-за собак на взлетно-посадочной полосе

18 июня 2021 16:35
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Сейчас самолет приземлился.

Самолет Airbus не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Симферополя из-за собак, находившихся на взлетно-посадочной полосе, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В Симферополе Airbus заходил на посадку, но ему действительно помешали животные, которые находились в этот момент на взлетно-посадочной полосе. Сейчас самолет приземлился, все прошло в штатном режиме", - рассказал собеседник агентства. Препятствием для посадки самолета послужили две собаки.

 

Фото из открытых источников

Теги: ВПП самолет собаки

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