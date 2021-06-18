Самолет не смог с первого раза приземлиться в аэропорту из-за собак на взлетно-посадочной полосе

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Самолет Airbus не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Симферополя из-за собак, находившихся на взлетно-посадочной полосе, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В Симферополе Airbus заходил на посадку, но ему действительно помешали животные, которые находились в этот момент на взлетно-посадочной полосе. Сейчас самолет приземлился, все прошло в штатном режиме", - рассказал собеседник агентства. Препятствием для посадки самолета послужили две собаки.

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