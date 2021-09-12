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Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. По предварительным данным СК, все пассажиры и пилоты выжили. ТАСС собрал главное, что известно о происшествии на данный момент.

Около 18:15 мск (23:15 по местному времени) в МЧС поступило сообщение о жесткой посадке двухмоторного самолета L-410 в 4 км от села Казачинское (примерно в 500 км от Иркутска).

По предварительным данным, на борту 14 пассажиров и два члена экипажа.

Все пассажиры живы. По предварительным данным, один находится в тяжелом состоянии. Также выжили пилоты, сообщил гендиректор авиакомпании "Аэросервис" Андрей Богданов.

Детей на борту не было.

Среди возможных причин ЧП рассматриваются ошибка экипажа при попытке сесть в тумане, а также отказ двигателя.

По информации источника, самолет загорелся при посадке, упал в тайгу и разрушился. Несколько человек получили травмы, некоторые самостоятельно выбрались из салона самолета.

При этом иркутский губернатор Игорь Кобзев со ссылкой на очевидцев заявил, что конструкция самолета деформирована, но пожара на борту нет.

Как заявили власти региона, все находившиеся на борту "живы, разговаривают", но часть пассажиров зажата в салоне.

По сведениям прокуратуры, самолет пытался зайти на второй круг при посадке в аэропорту Казачинского.

Спасатели пока не добрались до места жесткой посадки, однако зафиксирован сигнал радиомаяка самолета.

Из Иркутска к Казачинскому вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. В ближайшее время к месту жесткой посадки также вылетит борт санавиации.

Место крушения отрезано крупной рекой Киренга, для переправы спасатели готовят аэролодку.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку.

СК возбудил уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Самолет принадлежит компании ООО "Аэросервис". Он был выпущен в 2014 году.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС