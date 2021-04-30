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Самолет из Тюмени совершил экстренную посадку в Самаре

30 апреля 2021 11:14
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Самолет из Тюмени совершил экстренную посадку в Самаре

Утром 30 апреля в самарском аэропорту Курумоч приземлился самолет авиакомпании «Икар», вылетевший из Тюмени в Сочи. Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на одного из пассажиров рейса ЕО 561.

— Самолет совершал экстренную посадку в 07:00 по самарскому времени. В 08:00 воздушное судно покинуло аэропорт и отправилось в пункт назначения, — сообщили редакции в аэропорту Курумоч.

В аэропорту также рассказали, что посадить самолет пришлось из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Тюменцы воздушное судно не покидали.

— В одну из больниц города Самары госпитализировали подростка 16 лет, — добавили в медпункте аэропорта, пишет 63.ру.

Теги: Курумоч самолеты

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