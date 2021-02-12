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Самолет из Самары развернуло на взлетно-посадочной полосе на 70 градусов

12 февраля 2021 10:00
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Самолет из Самары развернуло на взлетно-посадочной полосе на 70 градусов

Ведется расследование происшествия в аэропорту Ростова-на-Дону.

Ростовский аэропорт Платов с проверкой навестят сотрудники следственных органов Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Причиной такого визита стало происшествие с самолетом, летевшим рейсом «Самара – Ростов-на Дону».

По предварительным данным, во вторник, 9 февраля, после приземления в пункте назначения на взлетно-посадочной полосе самолет развернуло на 70 градусов. Это произошло в связи с неблагоприятной погодой.

Сообщается, что пассажиры, находившиеся на борту, не пострадали, однако подачу трапа пришлось ждать около часа.

    «Следователем Ростовского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий,  в рамках проведения которых, в том числе,  будет дана правовая оценка  работы наземных служб аэропорта Платов», — отметили правоохранители.

По результатам грядущей проверки будет принято процессуальное решение, сообщает ГТРК Самара.

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