Самолет из Самары развернуло на взлетно-посадочной полосе на 70 градусов

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Ведется расследование происшествия в аэропорту Ростова-на-Дону.

Ростовский аэропорт Платов с проверкой навестят сотрудники следственных органов Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Причиной такого визита стало происшествие с самолетом, летевшим рейсом «Самара – Ростов-на Дону».

По предварительным данным, во вторник, 9 февраля, после приземления в пункте назначения на взлетно-посадочной полосе самолет развернуло на 70 градусов. Это произошло в связи с неблагоприятной погодой.

Сообщается, что пассажиры, находившиеся на борту, не пострадали, однако подачу трапа пришлось ждать около часа.

«Следователем Ростовского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, в рамках проведения которых, в том числе, будет дана правовая оценка работы наземных служб аэропорта Платов», — отметили правоохранители.

По результатам грядущей проверки будет принято процессуальное решение, сообщает ГТРК Самара.