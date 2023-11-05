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Самолет, готовящийся к взлету в аэропорту Курумоч, остановил запуск из-за неполадок

5 ноября 2023 14:20
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Самолет, готовящийся к взлету в аэропорту Курумоч, остановил запуск из-за неполадо

Сегодня, 5 ноября, в 2 часа 4 минуты местного времени командир воздушного судна, готовящийся к взлету в аэропорту Курумоч, остановил запуск из-за неполадок правого двигателя самолета.

О внештатной ситуации на рейсе «Самара — Ош» сложившейся в аэропорту вылета сообщил канал Aviaincident.

Рейс N1467 выполняла авиакомпания Nordwind Airlines. Воздушное судно В-738, RA-73315 эксплуатирует компания «Северный ветер». Из-за неполадок двигателя самолет смог вылететь в Ош только в 8:27 утра, пишет Обоз.инфо.

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