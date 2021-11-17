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Самолет F-35 британских ВВС упал в Средиземное море при выполнении штатного полета

17 ноября 2021 21:37
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Пилот катапультировался и спасен.

Истребитель F-35 королевских ВВС Великобритании упал в Средиземное море при выполнении штатного полета с борта авианосца Queen Elizabeth, пилот катапультировался и спасен. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду Минобороны Соединенного Королевства, передает ТАСС.

"Пилот британского [истребителя] F-35 c авианосца Queen Elizabeth сегодня утром катапультировался в ходе планового полета над Средиземным морем. Пилот благополучно вернулся на борт корабля. В связи с тем, что [по факту инцидента] начато расследование, в настоящий момент было бы нецелесообразно сообщать дополнительные подробности", - говорится в сообщении.

 

Фото:   EPA/HANNAH MCKAY/ТАСС

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