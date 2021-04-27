Самарцы заливают соседей водой в квартирах чаще происходят по понедельникам

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Эксперты страховой компании «Согласие» выяснили, в какие дни недели в квартирах и домах чаще всего происходят страховые случаи.

По статистике в сегменте страхования имущества физических лиц (ИФЛ), пик аварий отопительных, водопроводных и канализационных систем приходится на понедельники. Риск залива водой самый распространенный – 59% происшествий. Пожары чаще всего происходят по пятницам (14%).

Противоправные действия третьих лиц, как правило, фиксируются по вторникам и воскресеньям. Взломы, кражи и другой ущерб, нанесенный застрахованному имуществу злоумышленниками – это 8% страховых случаев.

На риск «Стихийные бедствия», по данным компании, приходится 19% от общего числа страховых случаев.

В России застраховано 11% жилья (17% домов и 8% квартир), согласно оценки экспертов «Согласия». Владельцы квартир преимущественно заключают договоры страхования отделки, домашнего имущества и гражданской ответственности перед соседями. Собственники домов в первую очередь страхуют конструктивные элементы с отделкой и оборудованием.