Самарцы стали аккуратней вести себя в вагонах метро

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В Самаре продолжается месячник по благоустройству города, и в связи с этим сотрудники метрополитена круглосуточно занимаются санитарной поддержкой своего технического парка.

Кроме того, они призывают пассажиров вносить свою лепту в поддержание чистоты и внешнего облика подземного транспорта - не мусорить и не портить вагоны, а также не наносить граффити на двери и стены, не царапать окна, пишет ПроГородСамара.

По словам руководства метрополитена, в последнее время люди стали более сознательными, а потому такие случаи происходят всё реже, пояснили в мэрии.