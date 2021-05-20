Самарцы обнаружили в парке Щорса яд для крыс

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Жители Самары обнаружили на территории парка Щорса в Железнодорожном районе отраву. Неизвестные раскидали там яркие голубые брикеты - яд для крыс. Об этом горожане сообщили в "Твиттере".

По словам самарцев, кто-то пытается таким образом бороться с собаками, которых приводят в парк на прогулку. Горожане переживают, что от действий этих людей могут пострадать не только животные, но и дети. Они обратились к властям с просьбой как можно быстрее очистить парк.



Также жители предложили найти хулиганов по записям с камер видеонаблюдения. В МАУ "Парки Самары" сообщили, что они не имеют доступа к камерам. Ими заведует система "Безопасный город".



Что касается уборки отравы, то администрация Железнодорожного района попросила принять необходимые меры сотрудников департамента городского хозяйства и экологии, пишет Сова.инфо.