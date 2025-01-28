Самарцы могут подать заявку на отлов безнадзорных животных

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Это можно сделать двумя способами:

- позвонить по телефону 8 (846) 266-56-17;

- обратиться на сайт департамента городского хозяйства и экологии https://dbe-samara.ru/obrashheniya-grazhdan/internet-priyomnaya/.

Заявка на сайт департамента ГХиЭ подается в электронном виде, по установленной форме. В заявке указываются Ф.И.О. обратившегося, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактный телефон, вид обращения, информация о местонахождении бродячих собак, их приметы и т. п., пишет Самара-АиФ.

Бродячие животные отлавливаются подрядной организацией гуманными методами – сачками и клетками-ловушками. Отловленные собаки и кошки доставляются в пункт временного содержания, где они проходят все необходимые медико-санитарные мероприятия, стерилизуются, чипируются. Агрессивных животных помещают в приют, не угрожающих безопасности людей – возвращают в привычную среду обитания, сообщили в администрации Самары.