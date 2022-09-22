Самарцу возместили материальный вред от пожара у соседки

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Житель г. Самары подал в суд на соседку снизу. В квартире женщины случилось возгорание. В результате пожара дым и копоть по вентиляционной шахте поднялись к мужчине. На момент ЧП его дома не было. Однако, вернувшись к себе, он обнаружил, что стены и потолок покрыты копотью, решетка дымохода оплавлена, кафель вокруг решетки обгорел. Эксперты оценили причиненный ущерб в 76 тысяч рублей.

Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение требование истца о возмещении причиненного ущерба удовлетворить. В отделение судебных приставов Промышленного района

г. Самары на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании в пользу пострадавшей стороны 76 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства женщину предупредили о применении мер принудительного характера в случае несвоевременного погашения задолженности. Однако должница не приступила к выплате. Тогда сотрудником Службы в рамках исполнительного производства было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Не желая дожидаться других неприятных последствий и нести дополнительные финансовые потери, должница возместила материальный ущерб в размере почти 76 тысяч рублей .

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.