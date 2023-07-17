Самарцу пришлось заплатить за сломанную калитку

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Судебные приставы Октябрьского района г. Самары взыскали в пользу женщины, пострадавшей от буйного нрава знакомого.

Суд признал жителя Самарской области виновным в причинении знакомой материального ущерба и морального вреда. Дело в том, что мужчина повредил ударами ног принадлежащую пострадавшей калитку из глухого массива хвои. Также поведение мужчины сказалось и на самочувствии женщины. Из-за переживаний у нее ухудшилось здоровье, что заставило ее обратиться в больницу. Исполнительный документ о взыскании компенсации в размере 34 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов Октябрьского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель с целью выяснения имущественного положения должника направил запросы в соответствующие органы и учреждения. В результате сотрудником Службы установлен источник дохода мужчины и вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банке.

В результате применения мер принудительного характера удалось добиться полного возмещения причиненного им ущерба.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.