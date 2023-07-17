Я нашел ошибку
Главные новости:
Всероссийский спортивный марафон «Единой России» «Сила России» объединил уже более 27 тысяч человек
Всероссийский спортивный марафон «Единой России» «Сила России» объединил уже более 27 тысяч человек
Мужчина из Жигулевска заплатил за продукты и инструменты чужой картой и получил статью
Мужчина из Жигулевска заплатил за продукты и инструменты чужой картой и получил статью
В Самарской области ввели новое правило гаражной амнистии
В Самарской области ввели новое правило гаражной амнистии
Движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту возобновлено
Движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту возобновлено
Самарцу пришлось заплатить за сломанную калитку
Самарцу пришлось заплатить за сломанную калитку
XVI Фестиваль музыки и искусств “Тремоло” отличился разнообразием
XVI Фестиваль музыки и искусств “Тремоло” отличился разнообразием
Ряд моделей авто подорожает в России с 1 августа
Ряд моделей авто подорожает в России с 1 августа
Конкуренция за рабочие места в Самарской области снизилась почти в два раза за год
Конкуренция за рабочие места в Самарской области снизилась почти в два раза за год
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.12
-0.06
EUR 101.2
0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарцу пришлось заплатить за сломанную калитку

17 июля 2023 10:52
98
Самарцу пришлось заплатить за сломанную калитку

 Судебные приставы Октябрьского района г. Самары взыскали в пользу женщины, пострадавшей от буйного нрава знакомого.

Суд признал жителя Самарской области виновным в причинении знакомой материального ущерба и морального вреда. Дело в том, что мужчина повредил  ударами ног принадлежащую пострадавшей калитку из глухого массива хвои. Также поведение мужчины сказалось и на самочувствии женщины. Из-за переживаний у нее ухудшилось здоровье, что заставило ее обратиться в больницу. Исполнительный документ о взыскании компенсации в размере 34 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов Октябрьского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель с целью выяснения имущественного положения должника направил запросы в соответствующие органы и учреждения. В результате сотрудником Службы установлен источник дохода мужчины и вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банке.

В результате применения мер принудительного характера удалось добиться полного возмещения причиненного им ущерба.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Возможность контролировать свои долговые обязательства стала проще
14 июля 2023, 12:35
Возможность контролировать свои долговые обязательства стала проще
 Для работы с сервисом «Банк данных исполнительных производств» необходимо зайти на сайт ГУФССП России по Самарской области. Общество
418
Самарчанка держала в комнате 10 кошек
14 июля 2023, 10:40
Самарчанка держала в комнате 10 кошек
Судебные приставы забрали животных у пенсионерки и передали их в приют. Происшествия
585
Благодаря судебным приставам самарчанка стала получать пособие по уходу за ребенком
13 июля 2023, 10:59
Благодаря судебным приставам самарчанка стала получать пособие по уходу за ребенком
В результате принятых действий руководство организации направило необходимые сведения о своей сотруднице в Фонд социального страхования для назначения... Происшествия
482
В центре внимания
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
16 июля 2023  11:18
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
494
500 новых рабочих мест открыто в Самаре благодаря запуску контакт-центра Почты России.
14 июля 2023  16:32
Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России
1652
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
14 июля 2023  11:09
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
3022
Туристический ретропоезд «Грушинский экспресс» сохранили для Самарской области
14 июля 2023  09:55
Туристический ретропоезд «Грушинский экспресс» сохранили для Самарской области
547
«Поезд Победы» впервые посетит Самарскую область
14 июля 2023  09:36
«Поезд Победы» впервые посетит Самарскую область
866
Весь список