Самарцев призывают не допускать падения детей из окон

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Неосторожность взрослых, связанная с оставлением открытыми окон в летний период, может стоить маленьких жизней – жизней детей, которые в силу возраста еще не понимают, насколько это может быть опасно. Любое падение с высоты, особенно малышей, которые только начинают ходить и познавать мир, может привести к непоправимым последствиям.

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил: