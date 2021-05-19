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Самарцев призывают не допускать падения детей из окон

19 мая 2021 12:33
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Самарцев призывают не допускать падения детей из окон

Неосторожность взрослых, связанная с оставлением открытыми окон в летний период, может стоить маленьких жизней – жизней детей, которые в силу возраста еще не понимают, насколько это может быть опасно. Любое падение с высоты, особенно малышей, которые только начинают ходить и познавать мир, может привести к непоправимым последствиям.

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил:

  • • Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром.
  • • Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.
  • • Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну.
  • • Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.
  • • Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире.
  • • Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона).
  • • Используйте на окнах специальные замки, фиксаторы и другие безопасные устройства, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно.
  • • Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного малыша.
  • • Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона. Берегите своих детей!

 

Теги: падение с высоты ЧП с детьми

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