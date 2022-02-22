Самарцев предупреждают: в период оттепели лёд на водоёмах теряет свою прочность

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В связи с повышением температуры воздуха лед на водоемах Самарской области начинает терять свою прочность, становится пористым и рыхлым. На таком льду часто образовываются промоины. Если плюсовая температура держится более трех дней, то лед теряет 25% своей прочности и становится особенно опасным.

В целях предотвращения несчастных случаев инспекторы Центра ГИМС продолжают проводить профилактические рейды, направленные на информирование граждан о рисках, связанных с выходом на лед.

В этот раз инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам провели беседы с гражданами в районе набережной р. Волга, переходящими по проторенному маршруту на противоположный берег.

Инспекторы провели беседы с гражданами, раздали им памятки безопасности и предупредили о тяжких последствиях, к которым может привести желание прогуляться по льду открытых водоемов.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова предостерегла самарцев от выхода на лед Волги и других водоемов области:

«Температура воздуха постепенно меняется с минуса на плюс, влияя на структуру льда. Кроме этого, толщина и прочность льда на реках зависит от глубины, скорости течения и снежного покрова. Лед на Волге неоднородный, в некоторых местах с промоинами и открытыми участками воды, что является чрезвычайно опасным фактором. Поэтому еще раз хотелось бы предупредить самарцев об опасности выхода на лед водоемов во избежание происшествий».

Помимо ежедневного патрулирования сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам проводится профилактическая работа с детьми. В образовательных учреждениях инспекторы проводят уроки безопасности, где рассказывают ребятам об опасности выхода на лед водоемов, демонстрируют средства спасения и объясняют, как правильно ими пользоваться, как вести себя в чрезвычайной ситуации. И, самое главное, как в нее не попадать.