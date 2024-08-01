Самарцев предупреждают о возможном появлении в регионе контрафактной икры

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На официальном сайте ведомства появилось сообщение о результатах проверки одного из производителей икры щуки. По указанному адресу его не оказалось.

Соответствующий запрос от Самарских коллег был адресован специалистам управления Роспотребнадзора по Астраханской области, сообщили в федеральной службе.

Подозрения о производстве некачественной икорной продукции возникли в отношении товара с маркировкой на потребительской упаковке: икра щуки пастеризованная «Новинка», производитель ИП Козлов В.В. (Астраханская обл., Володарский район, п. Володарский, ул. Советская, д. 49), пишет Обоз.инфо.

При рассмотрении обращения установлено, что ИП Козлов В.В. деятельность по производству икорной продукции не осуществляет.

Адрес — Астраханская обл., Володарский р-он, п. Володарский, ул. Советская, д. 49 — не существует. На официальном сайте УФНС России в разделе Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о регистрации ИП Козлова В.В. отсутствуют.

Таким образом, делают вывод специалисты ведомства, производство индивидуального предпринимателя Козлова В.В. является предприятием-призраком; деятельность осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях.

Cоответствующее заявление направлено в правоохранительные органы Астраханской области.

Жителям Самарской области напоминают, что реализация икры должна осуществляться при наличии декларации о соответствии. А с 1 декабря 2024 г. в России стартует обязательная маркировка средствами идентификации консервов, в том числе пастеризованной икры.