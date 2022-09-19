Самарцев обязали заделать проем в несущей стене

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Под контролем судебных приставов-исполнителей отделения Октябрьского района г. Самары жильцы квартиры восстановили перегородку и заделали дверной проем в несущей стене.

Собственники квартиры незаконно сделали перепланировку своего жилья: демонтировали перегородку между комнатами и пробили дверной проем в несущей стене. В результате проведенных работ были затронуты конструктивные характеристики надежности и безопасности многоквартирного дома. С иском в суд в отношении собственников квартиры обратилась местная администрация. Рассмотрев материалы дела, суд обязал жильцов привести квартиру в прежнее состояние.

В отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары в отношении должников возбудили исполнительное производство. Супругов о данном факте уведомили. Также судебный пристав-исполнитель предупредил их о применении возможных мер принудительного характера в случае неисполнения решения суда.

Так как беседы с должниками не побудили их к устранению нарушений, сотрудником Службы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Данная мера оказалась эффективной. Собственники вернули квартиру в прежнее состояние. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.