Самарцам напоминают о содержании в исправном состоянии электрооборудования

Профилактическая работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности как сотрудниками надзорной деятельности, так и самими пожарными на территории Самарской области проводится регулярно.
Обращается внимание жителей и на содержание в исправном состоянии электроприборов. Предварительной причиной пожара, произошедшего в Кинельском районе, послужил как раз аварийный режим работы электрооборудования.
Во избежание трагических случаев на пожарах в домах и надворных постройках Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает каждому владельцу о необходимости знать и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту.
Необходимо придерживаться определенных правил по содержанию территории, здания, а также поддержанию в исправном состоянии электропроводки.
Содержание территории:
- территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т. п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. Эта мера предосторожности должна соблюдаться круглый год!
- дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, должны быть всегда свободными;
- не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;
- газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12 л) для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в дом с количеством баллонов не более трех;
- не допускается разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений.
Имеют место быть пожары, возникающие вследствие неконтролируемого отжига прошлогодней травы, сельскохозяйственного пала, не затушенного костра, брошенного окурка.
Содержание зданий для проживания людей:
- у каждого жилого строения должны быть бочка с водой (на летний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши;
- окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери должны содержаться в закрытом состоянии.
При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:
- пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;
- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);
- допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;
- самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома.
В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы.
В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается:
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках, - производить электро-и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;
- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.
Будьте бдительны и осторожны с огнем!