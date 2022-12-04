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Самарца в третий раз задержали пьяным за рулем

4 декабря 2022 11:36
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Самарца в третий раз задержали пьяным за рулем

В конце августа текущего года, находясь на маршруте патрулирования, экипаж ДПС ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре на ул. Физкультурной остановил автомобиль «Лада-Веста» под управлением мужчины 1988 года рождения. Полицейские сразу обратили внимание на поведение водителя, который имел явные признаки опьянения. Проведенное освидетельствование на месте показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе нарушителя.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» выяснилось, что в 2019 году мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Сергиевский районный суд Самарской области назначил наказание в виде обязательных работ в общем объеме 320 часов с лишением права управления транспортными средствами: в первом случае на 1 год 6 месяцев, во втором - на 2 год 6 месяцев. В мае 2022 года срок наказания истек.

Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и в августе текущего года сел вновь сел за руль автомобиля, в нетрезвом состоянии.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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