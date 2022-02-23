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Самарца обвинили в случайном поджоге фасада торгово-офисного комплекса «Скала»

23 февраля 2022 10:50
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Самарца обвинили в случайном поджоге фасада торгово-офисного комплекса «Скала»

Прокуратурой города Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с огнем).

По версии следствия, 12 марта 2021 года рабочий допустил выполнение огневых работ по разморозке ливневой металлической трубы с применением открытого огня газовой горелки вблизи строительных конструкций торгово-офисного комплекса «Скала», расположенного по ул. Московское шоссе, д. 4, стр. 15 в г. Самаре,  выполненных из горючих материалов.

В результате воздействия открытого огня газовой горелки произошло возгорание горючих элементов фасада с последующим распространением огня и обрушением строительных конструкций на припаркованные рядом автомобили.

Пожаром были уничтожены принадлежащие гражданам автомобили марок «Nissan Juke», BMW 523, поврежден фасад торгово-офисного комплекса «Скала», принадлежащего на праве собственности ООО «Группа компаний Анион», а также в результате обрушения строительных конструкций здания поврежден автомобиль марки «Skoda Rapid», принадлежащий на праве собственности страховому обществу «ВСК».

Общая сумма причиненного гражданам и организациям ущерба превысила 4 млн. рублей, который в настоящее время не погашен.

Уголовное дело расследовалось отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года., сообщает облпрокуратура

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