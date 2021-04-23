Самарца обвинили в падении наледи с крыши на подростка

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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, в январе 2021 года обвиняемый, оказывая услуги в рамках гражданско-правового договора, не принял мер к очистке кровли жилого дома, расположенного по улице Физкультурной 112 в Промышленном районе города Самары, от снега, сосулек и наледи, в результате чего произошло падение наледи на подростка, 2008 года рождения. В настоящее время здоровью потерпевшего ничего не угрожает.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, сообщаетСУ СК РФ по Самарской области.