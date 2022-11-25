Самарца обвинили в неправомерном обороте средств платежей

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В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 29-летнего специалиста пищевой промышленности. Он обвиняется в совершении 12 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе следствия установлено, что мужчина, будучи владельцем фирмы-однодневки, обратился в банковские учреждения, где открыл расчетные счета. После этого за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей передал полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

Изъятые в ходе обысков и выемок предметы и документы подтвердили противоправную деятельность обвиняемого. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.