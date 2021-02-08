Самарским приставам пришлось вселять в дом пенсионерку, невестка которой не пускала ее

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После смерти жителя г. Самары в его семье отношения между его матерью и женой резко испортились. По закону мать умершего наследовала часть дома, принадлежавшего сыну. Однако невестка с этим фактом согласна не была, а потому пенсионерку в дом не пускала, лишив ее законного права на владение недвижимым имуществом. Суд признал позицию вдовы незаконной и обязал ее предоставить своей свекрови возможность пользоваться домом и земельным участком, передав ей ключи от калитки и входной двери.

В отделении судебных приставов Куйбышевского района г. Самары в отношении женщины возбудили исполнительное производство об обязании ее не чинить препятствий своей свекрови в пользовании жилым помещением. Женщину предупредили о последствиях не исполнения решения суда и дали ей срок для предоставления взыскателю доступа в жилое помещение. Однако нежелание пускать в дом свою родственницу оказалось слишком сильным. В срок для добровольного исполнения решения суда жительница г. Самары ключи свекрови не передала.

Судебным приставом-исполнителем в отношении должницы вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей в соответствии со ст. 112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Женщине назначили новый срок для исполнения решения суда.

После того, как должница пропустила и его, не исполнив решение суда, сотрудниками Службы совместно со взыскателем, сотрудниками полиции и представителями специализированной организации был совершен выезд по месту совершения исполнительных действий. Замки на калитке и входной двери были заменены. Пенсионерку вселили в принадлежащий ей дом и вручили ей ключи.