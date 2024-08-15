Самарский тигр поранил сотрудника зоопарка

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Пострадавшему оказали помощь в больнице им. Пирогова.

Информация об инциденте с диким животным появилась в городских пабликах утром 15 августа около 11:00.

Очевидцы сообщали, что мужчина поступил в приемный покой медицинского учреждения.

В Самарской больнице №1 им. Пирогова подтвердили, что к ним поступил такой пациент.

«Факт имеет место быть. пациенту оказывается высококвалифицированная медицинская помощь», — ответили корреспонденту OBOZ.INFO в больнице.

В Самарском зоопарке отказались прокомментировать информацию о нападении тигра на сотрудника.

Как ранее сообщали представители зоопарка в социальных сетях, в его стенах живут два амурских тигра, самец и самка, Кактус и Кассандра. «Кассандра ласковая и игривая, Кактус спокойный и величавый», — писали они о своих подопечных.

Информации о том, кто из них напал на работника зоопарка, нет, пишет Обоз.инфо.